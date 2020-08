Berliner Stadtreinigung eröffnet Kaufhaus für Gebrauchtwaren

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat am Samstag (08. August 2020) in Reinickendorf ihr neues Gebrauchtwarenkaufhaus «NochMall» eröffnet. In dem Kaufhaus werden Waren aller Art angeboten, die Berliner in den BSR-Recyclinghöfen in Reinickendorf und Zehlendorf abgegeben haben.

Bürger können gut erhaltene Dinge wie Möbelstücke, Kleidung, Geschirr, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Bücher auch selbst in die «NochMall» bringen. Aktuell seien 15 000 Artikel auf 2 500 Quadratmetern vorrätig, so die BSR.

«NochMall» steht für Nachhaltigkeit und Umweltschutz Das Projekt wolle mehr sein als ein weiteres Secondhand-Kaufhaus, sagte BSR-Chefin Stephanie Otto. «Die NochMall soll zu einem Erlebnisort für Nachhaltigkeit werden.» Geplant seien daher auch Repair-Cafés, Workshops und Diskussionsveranstaltungen zum Thema Wiederverwendung und nachhaltige Produkte. «Gebrauchtwarenkaufhäuser erweitern die Angebotspalette nachhaltig und sollten zu Orten werden, in denen ein neues Konsumverhalten ausprobiert und kreativ weiterentwickelt wird», erklärte Umweltstaatssekretär Stefan Tidow. «Wer so einkauft und Dingen ein zweites Leben schenkt, trägt zum Ressourcenschutz und zur Abfallvermeidung bei.» Das Projekt soll dafür sorgen, dass Gutes im Kreislauf bleibt. Die BSR will nach eigenen Angaben keine Gewinne mit der «NochMall» erwirtschaften, sondern lediglich Betriebskosten decken.

