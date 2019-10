Les Deux eröffnet Pop-up Store in Mitte

Die dänische Modemarke Les Deux, die auf stilvolle Herrenbekleidung und Edelstreetwear setzt, hat einen temporären Shop in der Rosenthaler Straße aufgemacht.

Les Deux verkauft seit Mittwoch, den 2. Oktober 2019 Shirts, Hemden, Jacken, Mäntel, Pullover, Hosen und mehr in einem neuen Pop-up Store im Bezirk Mitte. Die Schnitte sind modern, die Linien klar, die Farben gedeckt. Außer der aktuellen Herbst- und Winterkollektion sind in dem Laden in der Rosenthaler Straße auch Stücke von Ecoalf, Sudio und iDeal of Sweden erhältlich. Der Pop-up Store der Modemarke aus Kopenhagen bleibt sechs Monate an Ort und Stelle.