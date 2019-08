Vero Moda eröffnet Pop-up Store

Vero Moda eröffnet am Donnerstag, den 15. August 2019 seinen ersten Pop-up Store in Deutschland. Für einen Monat zieht der Shop in den Blumenladen Zinnober Blumen in der Chausseestraße 26 in Mitte. Verkauft werden Teile aus der Kollektion für Herbst und Winter 2019. In den ersten beiden Wochen steht Denim im Vordergrund, danach werden hochwertige Styles der Copenhagen Studio-Line präsentiert.