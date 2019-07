Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Neueröffnung

Sneakermarke Allbirds plant Shop in Mitte

Aus San Francisco an die Spree: Sneaker-Spezialist Allbirds will noch in diesem Jahr einen Laden in Berlin eröffnen.

© Allbirds

Allbirds expandiert in Europa. Laut Branchenportal Fashionunited will die Sneakermarke aus San Francisco einen 139 Quadratmeter großen Laden in Berlin-Mitte eröffnen. Der genaue Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt. Allbirds stellt Unisex-Sneaker mit minimalistischem Design her und legt dabei Wert auf Komfort und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt beispielsweise auf Merinowolle und Eukalyptusfasern als Oberflächenmaterialien, Sohlen aus Zuckerrohr, Einlegesohlen aus Rizinussamen und Schnürsenkel aus recycelten Plastikflaschen.

© dpa Schuhläden in Berlin Schuhläden in Berlin bieten ein breites Sortiment an Schuhen, Stiefeln, Stiefeletten, Ankle Boots, High Heels, Sneaker, Turnschuhen und Halbschuhen. Infos mit Adressen, Anfahrt und Kontakt. mehr