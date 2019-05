Sole Fresh im Bikini Berlin eröffnet

Sole Fresh, ein Spezialladen für die Reinigung, Pflege und Aufbereitung von Sneakern, bietet seine Dienste seit dem 27. April 2019 im Bikini Berlin an. Neben der professionellen Sneaker-Reinigung sind auch Pflegeöle und Schuhdeos im Angebot plus Tipps, wie man die ach so bequemen Lieblingsschuhe auch daheim pflegen kann. Zuhause ist Sole Fresh in der Box 6 im Erdgeschoss des Bikini Berlin. Die Sneaker können 3 bis 10 Tage nach Abgabe wieder in der Box abgeholt werden.