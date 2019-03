MCM eröffnet ersten Experience Store

MCM verkauft Handtaschen, Reisegepäck, Koffer, Gürtel, Schuhe und Accessoires im Luxussegment. Seit Freitag, den 15. Februar 2019 gibt es die Produkte auch in der neu eröffneten MCM-Boutique "1976 Berlin" . Wie das Branchenportal Fashion Network berichtet, will die Marke mit dem neuen Experience Store Mode, Kunst und Kultur verbinden. Der Laden wurde von MCM-Kreativdirktor Dirk Schöneberger und Designer David Mallon realisiert und ist in einer ehemaligen Garage untergebracht.