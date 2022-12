Der Fetzenmarkt in der MaHalla ist ein Modeflohmarkt der etwas anderen Art. Besucher:innen können Klamotten hier nicht nur kaufen, sondern auch tauschen. Dazu gibt's DJ-Sets und Karaoke.

Die MaHalla in der Wilhelminenhofstraße in Oberschöneweide lädt zum Fetzenmarkt ein. Zwei Tage lang können Modefans hier zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr abends Schätze aus zweiter Hand kaufen oder in der Swapcorner tauschen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Upcycling. Außer Kleidung gibt es auch Schmuck und andere Accessoires. Untermalt wird der Flohmarkt von DJ-Sets. Gespielt wird Ambient, Jazz und House. Wer sich traut, kann bei Karaoke zeigen was er oder sie kann. Knurrende Mägen und durstige Kehlen werden an verschiedenen Imbissständen versorgt.