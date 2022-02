Flohmarkt Mecklenburgische Straße

In Geschäften, Malls und Einkaufzentren besteht FFP2-Maskenpflicht. Weitere Informationen »

Der Flohmarkt findet auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts an der Mecklenburgischen Straße, Ecke Wiesbadener Straße in Berlin-Wilmersdorf statt. Das ganze Jahr über bieten rund 100 Händler dort jeden Sonntag von 8 bis 16 Uhr unter anderem Antiquitäten, alte Möbel und gebrauchte Designprodukte, Bücher, Schallplatten und CDs sowie Kleidung und Nippes an.