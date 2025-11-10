Nachtflohmarkt im Sisyphos

Der Sisyphosclub im Lichtenberger Ortsteil Berlin-Rummelsburg prägt seit 16 Jahren die Berliner Clubkultur. In dieser besonderen Atmosphäre findet der Nachtflohmarkt statt, wo die Clubgängerinnen und Clubgänger in aussortierten Klamotten stöbern können. Im Anschluss an den Nachtflohmarkt findet der Kunstmarkt im Sisyphos statt.