Nachtflohmarkt im Sisyphos

14. November 2025

Mit einem Nachtflohmarkt startet der Club Sisyphos ins kunstvolle Wochenende.

Der Sisyphosclub im Lichtenberger Ortsteil Berlin-Rummelsburg prägt seit 16 Jahren die Berliner Clubkultur. In dieser besonderen Atmosphäre findet der Nachtflohmarkt statt, wo die Clubgängerinnen und Clubgänger in aussortierten Klamotten stöbern können. Im Anschluss an den Nachtflohmarkt findet der Kunstmarkt im Sisyphos statt.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Nachtflohmarkt Sisyphos
Termin
14. November 2025
Öffnungszeiten
Freitag 18 Uhr bis Samstag 2 Uhr
Eintritt
5€

Sisyphos

Adresse
Hauptstr. 15
10317 Berlin

Verkehrsanbindungen

