Nachtflohmarkt im Sisyphos

Zero Waste feiern!
Beim Zero Waste Future Festival feiert Berlin Null Verschwendung! Am 22.11. 2025, wird die NochMall der BSR von 11–18 Uhr zum Ort für kreative Workshops und nachhaltige Mitmach-Aktionen. Vorbeikommen lohnt sich! mehr
Mit einem Nachtflohmarkt startet der Club Sisyphos ins kunstvolle Wochenende.
Der Sisyphosclub im Lichtenberger Ortsteil Berlin-Rummelsburg prägt seit 16 Jahren die Berliner Clubkultur. In dieser besonderen Atmosphäre findet der Nachtflohmarkt statt, wo die Clubgängerinnen und Clubgänger in aussortierten Klamotten stöbern können. Im Anschluss an den Nachtflohmarkt findet der Kunstmarkt im Sisyphos statt.
