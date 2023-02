Zalando Outlet in der Köpenicker Straße

Der Online-Händler Zalando betreibt am Kreuzberger Spreeufer einen großen Outlet Store. Das Berliner Unternehmen bietet in dem alten Fabrikgebäude in der Köpenicker Straße ein breit gefächertes Sortiment mit Mode, Schuhen, Accessoires und Sportartikeln an. Das Angebot wechselt täglich. Versprochen werden Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Hinweis: Die Auswahl für Damen ist deutlich größer als die für Herren, Kinder und Babys. Wer das Konzept mag, aber nicht findet, was er sucht, kann auch das Zalando Outlet am Tauentzien besuchen.