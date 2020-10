In der Altstadt Spandau wird Shopping zum ganz besonderen Erlebnis, denn der Stadtteil ist bereits älter als die Hauptstadt selbst.

Aufgrund der Corona-Pandemie besteht die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf Märkten, besonders belebten Straßen bzw. Einkaufsmeilen, Shoppingmalls und Warteschlangen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Weitere Informationen »

Trotz vieler Neubauten ist in der Altstadt Spandau eine nahezu mittelalterliche Atmosphäre erhalten geblieben. Neben dem traditionellen Wochenmarkt laden viele kleine Geschäfte, ein Kaufhaus in unmittelbarer Nähe, verschiedene Restaurants und Cafés sowie ein Kino und ein Theater zum entspannten Einkaufen und Kultur genießen ein.

Großzügige Fußgängerzone mit rund 300 Geschäften

In der Fußgängerzone der Altstadt Spandau ist immer etwas los. Rund 300 Geschäfte und gastronomische Einrichtungen versorgen Anwohner und Besucher mit allem, was man braucht: Bücher und Schreibwaren, Haushaltsbedarf und Geschenkartikel, Multimedia und Technik, Spielwaren, Kosmetik, Lebensmittel, Mode, Schmuck und vieles mehr. Die nahezu familiäre Atmosphäre in den Straßen und Gassen macht das Shoppen zu einem besonders entspannten Erlebnis.