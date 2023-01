Carl-Schurz Straße (Altstadt Spandau)

Die zentrale Einkaufsstraße in der Altstadt Spandau ist eine ruhige Fußgängerzone mit Kaufhäusern, Fachgeschäften und Gastronomie.

Guter Mietermix in der Carl-Schurz-Straße

In der gepflasterter Fußgängerzone lässt es sich in Ruhe flanieren und bummeln. Dort und in den anliegenden Seitenstraßen befindet sich eine attraktive Mischung aus Mode- und Schmuckläden, Lebensmittelgeschäften, Schuhläden, Technikgeschäften und kleinen Dienstleistungsbetrieben. Auch große Filialen von H&M, Galeria (ehemals Karstadt) und C&A präsentieren in der Carl-Schurz-Straße ihr Angebot.