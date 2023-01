Carl-Schurz-Straße (Altstadt Spandau)

Die zentrale Einkaufsstraße in der Altstadt Spandau ist eine ruhige Fußgängerzone mit Kaufhäusern, Fachgeschäften und Gastronomie.

Die Stände und Fahrgeschäfte auf dem Weihnachtsmarkt in der in Richtung Nikolaikirche führenden Carl-Schurz-Straße in der Altstadt von Spandau.

Guter Mietermix in der Carl-Schurz-Straße

In der gepflasterten Fußgängerzone lässt es sich in Ruhe flanieren und bummeln. Dort und in den anliegenden Seitenstraßen befindet sich eine attraktive Mischung aus Mode- und Schmuckläden, Lebensmittelgeschäften, Schuhläden, Technikgeschäften und kleinen Dienstleistungsbetrieben. Auch große Filialen von H&M, Galeria (ehemals Karstadt) und C&A präsentieren in der Carl-Schurz-Straße ihr Angebot. Trotz vieler Neubauten ist in der Altstadt Spandau eine nahezu mittelalterliche Atmosphäre erhalten geblieben. Die familiäre Atmosphäre in den Straßen und Gassen macht das Shoppen zu einem besonders entspannten Erlebnis.