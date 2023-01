Fürst (Kurfürstendamm Karree)

"Fürst" ist der neue Name für das Kurfürstendamm Karree. Das innovative Nutzungskonzept soll Hotellerie und Gastronomie, Business und Shopping sowie Kunst und Kultur an einem Ort vereinen. Für den Einzelhandel sind 12.000 Quadratmeter Fläche eingeplant, wobei allein 7000 Quadratmeter davon auf Mieter:innen aus dem Retail-Bereich entfallen und 2500 Quadratmeter auf einen Supermarkt. Das zum Wohnquartier "Fürst" dazugehörige Parkhaus soll Stellplätze für bis zu 1000 Fahhräder und 800 Autos bieten. Die Fertigstellung des Bauprojekts am Kurfürstendamm ist für 2024 avisiert.