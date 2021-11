Drachenfliegerfest in Strausberg

Unter dem Motto "Macht die triste Jahreszeit bunt, bringt den Drachen mit und lasst ihn ganz hoch steigen!" laden die Stadtwerke Strausberg zum Drachenfliegerfest ein.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, wurden viele Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes.

Umsonst und draußen: Die Strausberger Stadtwerke laden zum Drachenfliegerfest ein. Im Sport- und Erholungspark in der Strausberger Vorstadt können kleine und große Besucherinnen und Besucher ihre bunten Drachen steigen lassen und einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Glühwein verbringen. Am offenen Feuer wird Knüppelteig auf dem Stock gebacken. Treffpunkt ist auf der Wiese vor der SH 35. Hinweis: Der Eintritt zum Fest ist ohne Voranmeldung möglich. Die Gäste werden jedoch gebeten, pandemiebedingt ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

