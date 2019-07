Fischerfest in Peitz

Das Traditionsfest bildet den Auftakt der jährlichen Karpfenernte. Außer Fisch stehen auch Bühnenunterhaltung, Wettkämpfe und Marktreiben auf dem Programm.

Peitzer Fischerfest 2019

Zu den diesjährigen Programmhighlights gehören das Anfischen am Freitagabend. Die Teichnixe fährt aus diesem Anlass in einem feierlich geschmückten Kahn zur Krönung ein. Am Samstagmittag kommt es zum Wettbewerb: Beim Fischerstechen versuchen sich lustig kostümierte Mannschaften, gegenseitig vom Kahn zu stoßen. Angeln für Jedermann, Livemusik, eine Feuershow und Mitmachangebote für Kinder vervollständigen das Programm.