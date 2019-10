Großer Fischzug in Peitz

Ende Oktober ist wieder Zeit für das traditionelle Abfischen am Hälterteich. Außer richtig vielen Fischen gibt es auch einen großen Markt und ein Kinderprogramm.

Im Herbst ist auch unter den Teichfischern in Peitz rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin Erntezeit. Der "Große Fischzug" am Peitzer Hüttenwerk, der als Höhepunkt der Peitzer Karpfenwochen gilt, wird durch Markttreiben und ein Unterhaltungsprogramm begleitet.

Musik, Tanz und Kindershows

Dazu gibt es Livemusik, Tanzvorführungen, Kinderprogramme, Kinderschminken, einen Gottesdienst und Folklore. Das Festgelände auf dem Areal am Hüttenwerk in Peitz ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.