Böttcher, Korbflechter und Trachtenstickerinnen zeigen auf dem Burger Festplatz ihr Können und ihre Produkte, die einheimischen Bauern, wie der Spreewald schmeckt.

Zum Handwerker- und Bauernmarkt wird der Festplatz in Burg zur Freiluftwerkstatt. Handwerker wie Böttcher, Korbflechter, Hufschmiede, Glasschleifer, Trachtenstickerinnen und Spinnerinnen gewähren auf dem Spreewälder Handwerker- und Bauernmarkt Einblicke in jahrhundertealte Techniken und bieten ihre Produkte zum Kauf an.