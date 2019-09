Mit Vorführungen auf dem Oberpfuhlsee lässt der Lychener Flößerverein eine alte Tradition wieder aufleben. Auch auf dem Programm: Unterhaltung und ein großes Feuerwerk.

Mit dem jährlichen Flößerfest lässt der Lychener Flößerverein das Brauchtum und die Geschichte der Flößerei aufleben. Die Mitglieder des Vereins geben an den drei Festtagen am Oberpfuhlsee im Bereich des Günther-Bischoff-Platzes einen Einblick in die alte Tradition. Daneben werden den Besuchern ein Unterhaltungsprogramm, Mitmachaktionen und Kulinarisches geboten.

Flößerfest in Lychen: Programmhighlights

Mit Vorführungen auf dem See demonstriert der Flößerverein, wie die Männer früher in Lychen das Holz geschickt über die Seen und Kanäle in der Region transportierten. Gezeigt werden unter anderem das Floßtrennen und der Bau eines dreilagigen Originalfloßes. Weiterer Höhepunkt ist das Höhenfeuerwerk am Samstag. Zwischendurch können Besucher an Floßfahrten teilnehmen.