Das internationale Opernfestival Oper Oder-Spree gastiert an mehreren Spielorten zwischen Frankfurt und Beeskow.

Oper Oder-Spree als Treffpunkt für junge Sänger

Bei Oper Oder-Spree treffen sich viele junge Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa, um gemeinsam zu singen und sich in Opernkursen weiterzubilden. Im Rahmen des Festivals erhalten sie die Möglichkeit, in verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten und praktische Bühnen- und Auftrittserfahrungen zu sammeln. Den krönenden Abschluss von Oper Oder-Spree bildet die große Operngala mit Konzerten in Beeskow und Neuzelle am letzten Festivalwochenende.