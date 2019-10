Advent in Brandenburg: Die schönsten Märkte

Im Advent sind viele Orte und Städte in Brandenburg festlich geschmückt und laden mit Weihnachtsmärkten zum Besuch ein. Die schönsten Weihnachtsmärkte in Brandenburg mit Terminen und Adressen.

Märchenweihnachtsmarkt und Himmelpforter Wichtelmarkt

Jedes Jahr treffen ab Anfang November in der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort tausende Briefe aus aller Welt ein. Alle Briefe, die bis spätestens etwa zehn Tage vor Heiligabend eingehen, werden auch garantiert vom Weihnachtsmann und seinen helfenden Engeln beantwortet - auf Deutsch und in 17 weiteren Sprachen. Wer dem Weihnachtsmann schreiben möchte, adressiert den Brief wie folgt: An den Weihnachtsmann, 16798 Himmelpfort. Der Weihnachtsmann ist auch vor Ort anzutreffen und freut sich über Besucher! An den Adventswochenenden lädt das Weihnachtshaus ein.



Die Termine und Öffnungszeiten für Märchenweihnachtsmarkt und Wichtelmarkt in Himmelpfort 2019 sind noch nicht bekannt.