Bei der Brandenburger Landpartie wollen Landwirte Einblicke geben, wie Lebensmittel produziert werden - und Lust auf Brandenburg machen.

Brandenburger Landpartie 2019

Nebenbei können die Besucher der Brandenburger Landpartie die Besonderheiten der verschiedenen Regionen in Brandenburg entdecken und sich ein Bild vom Wandel in der Dörfern der Mark machen. Der Austragungsort der zentralen Eröffnungsveranstaltung ist in diesem Jahr das Gelände der AWO Reha Gut Kemlitz in Dahme-Mark. Die Teilnehmer werden auf der offiziellen Website zur Brandenburger Landpartie veröffentlicht.