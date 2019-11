Seen, Wälder und ein Naturschutzgebiet: Grünheide vor den Toren Berlins ist einen Ausflug wert für alle, die Ruhe und Natur tanken und dafür nicht lange fahren wollen.

Blick von der Zufahrt zum Güterverkehrszentrum Freienbrink in der Gemeinde Grünheide auf ein gegenüberliegendes Waldstück. Auf dem Waldstück will der Elektroauto-Hersteller Tesla eine Gigafactory für Elektroautos bauen.

Die Kanuten Tom Liebscher (l) und Ronald Rauhe trainieren in einem Zweier-Kajak in Grünheide.

Die Gemeinde Grünheide (Mark) liegt südöstlich von Berlin, gar nicht weit von der Berliner Stadtgrenze und Erkner entfernt. Bekannt ist der Ort für seine idyllische Lage an Werlsee, Peetzsee, Möllensee, Elsensee, Baberowsee, Bauernsee und Liebenberger See, die zum Teil durch die Löcknitz und über Kanäle miteinander verbunden sind.

Die Seenkette ist Teil der Löcknitz-Stobber-Rinne, das Wasser fließt schließlich in die sich hübsch durch die im natürlichen Lauf durch die Landschaft schlängelnde Spree am südlichen Rand. Grünheide besteht aus sechs Ortsteilen. Außer Grünheide liegen auch Hangelsberg, Kagel, Kienbaum, Mönchwinkel und Spreeau auf dem Gemeindegebiet. Dazu kommen mehrere Gemeindeteile und Wohnplätze.

Bootsverleih und Badestellen in Grünheide

Wasser und Natur machen die Gegend so attraktiv und zu einem beliebten Naherholungsgebiet. Auf dem Werlsee kreuzen Boote. Feine Sandstrände am Nord- und Südufer machen das Gewässer für Badegäste attraktiv. Badestellen gibt es unter anderem auch am Peetzsee, am Möllensee und am Bauernsee. Beliebt ist die Gegend zudem bei Anglern und zum Radfahren, Wandern und Wasserwandern.