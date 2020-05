Die Niedermoorlandschaft nordwestlich von Berlin bietet jede Menge Platz zum Wandern und Radfahren. Auch Wasserwanderer kommen auf ihre Kosten.

Das Rhinluch ist nach dem Fluss benannt, der es durchfließt: Dem Rhin. Die Niedermoorlandschaft erstreckt sich über rund 22.000 Hektar. Sie reicht von Kremmen nordwestlich von Berlin bis hinter Fehrbellin und in nördlicher Ausrichtung bis nach Herzberg (Mark).

Moore, Wiesen und Weiden

Das Feuchtgebiet in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel entstand während der letzten Eiszeit. Die Seen, die durch das Abschmelzen des Eises zurückblieben, verlandeten, wurden zu Mooren und manche später - unter dem Einfluss des Menschen - zu Wiesen oder Weiden. In seiner ursprünglichsten Form ist das Rhinluch heute im Naturschutzgebiet Oberes Rhinluch zu sehen.