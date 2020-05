Der Riebener See im Naturpark Nuthe-Nieplitz ist ein Paradies für Wasservögel. Auf dem Rundweg drumherum glitzern im Sommer hunderte Libellen um die Wette.

Blockbohlensteg am Riebener See (Brandenburg).

Rundwanderweg am Riebener See (Brandenburg).

Bei Rieben im Naturpark Nuthe-Nieplitz liegt der Riebener See. Um die einzigartige Flora und Fauna des Sees und seiner unmittelbaren Umgebung zu schützen, steht das Gewässer unter Naturschutz. Der Riebener See ist im Schnitt nur einen Meter tief. Der einzige Zugang befindet sich an der Südostseite: Am ursprünglichen Seeabfluss schiebt sich ein Bohlensteg rund 20 Meter in den See hinein, der viele Durchblicke auf die Wasseroberfläche erlaubt.