Sanfter Tourismus statt Soldaten: Der ehemalige Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide wird immer attraktiver für Ausflügler.

Die Kyritz-Ruppiner Heide ist in Teilen noch immer munitionsbelastet.

Das ehemalige Bombodrom in der Kyritz-Ruppiner Heide ist zum Ausflugsziel für Naturfreunde geworden. Im Mai 2014 eröffnete die Sielmann-Stiftung den ersten Rastplatz in Neuglienicke im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Der Rastplatz war jedoch nur der erste Schritt zu einem touristischen Angebot des immer noch in weiten Teilen munitionsbelasteten Gebiets.