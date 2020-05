Lenzen liegt am nordwestlichen Rand des Naturparks "Brandenburgische Elbtalaue" und ist vor allem für die markante Burg und tolle Natur in der Umgebung bekannt.

Lenzen ist ein 2000-Einwohner-Ort in der Prignitz im äußersten Nordwesten Brandenburgs. Er liegt in unmittelbarer Nähe der Landesgrenzen von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Wandern, Radfahren und Natur

Durch seine Lage zwischen den Biosphärenreservaten Flusslandschaft Elbe-Mecklenburg-Vorpommern und Flusslandschaft Elbe-Brandenburg ist Lenzen ein beliebter Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen. Daneben laden Elbe und Löcknitz zum Paddeln und Rudern ein. Am Rudower See gibt es zwei Badestellen: Bei Lenzen und an der Siedlung Leuengarten. Auch Naturbeobachtungen stehen bei den Besuchern hoch im Kurs. Seeadler, Biber, Kraniche und andere selten gewordene Tiere sind in der Umgebung von Lenzen zu Hause.