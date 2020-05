Bad Freienwalde mit Schloss

Bad Freienwalde ist die älteste Kurstadt der Mark Brandenburg und bietet aufgrund seiner Lage am Rande des Barnims beeindruckende Aussichten auf das Oderbruch.

Bad Freienwalde liegt am Rande des Barnimer Höhenzuges, der abrupt und übergangslos in die flachen Landschaften des Oderbruchs übergeht: Der Höhenunterschied innerhalb des Bad Freienwalder Stadtgebiets beträgt fast 150 Meter. Dies erklärt, dass die Stadt so viele Aussichtstürme besitzt und eigens einen Turmwanderweg mit tollen Blicken auf das einzigartige Binnendelta angelegt hat. Schon Theodor Fontane sagte über Bad Freienwalde: "Die Hügel sind Freienwaldes Schönheit und sein Schatz".

Aussichtstürme in Bad Freienwalde

Die Aussichtstürme von Bad Freienwalde liegen am Stadtrand und etwas außerhalb. Der 26 Meter hohe Aussichtsturm auf dem Galgenberg steht am Südrand des Ortes, der 28 Meter hohe Bismarckturm drei Kilometer nordwestlich von Bad Freienwalde, der 13 Meter hohe Eulenturm aus Holz im Südwesten, und der 32 Meter hohe Schanzenturm am Papengrund ebenfalls im Südwesten. Besucher können für die Besteigung ein Turm-Ticket lösen und bekommen am Ende ein Turm-Diplom verliehen.