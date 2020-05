Der Schwielowsee in der Nähe von Potsdam ist mit seinen knapp acht Quadratkilometern Fläche einer der größten Seen im Land Brandenburg - und einer der flachsten.

Der Schwielowsee südwestlich von Potsdam ist ein flacher Gletscherzungensee: An der tiefsten Stelle ist er nur etwas über 9 Meter tief, an der flachsten nur einen halben Meter. Das Ufer ist größtenteils mit Schilffohr bewachsen. Badestellen gibt es am Schwielowsee wegen des Schirlfgürtels zwar kaum. Angler, Segler und andere Wassersportler nutzen den See aber gern.