Der Mühlenwanderweg führt auf 80 Kilometern von Müllrose bis nach Neuzelle und wieder zurück durch die Wälder, Wiesen und Felder des romantischen Schlaubetals.

Drei Mädchen angeln auf einem Steg am Großen Müllroser See.

Eine Frau liegt in einem Boot auf dem Großen Müllroser See und sonnt sich.

Der Mühlenwanderweg führt - wie der Name vermuten lässt - an den Schlaubetaler Mühlen vorbei: der Brehmsdorfer Mühle, der Kieselwitzer Mühle, der Ragower Wassermühle, der Schlaubemühle und der Schwerzkoer Mühle. Außerdem liegen an der Strecke verschiedene Naturlehrpfade, die Naturparkstation am Wirchensee, die Schlaubequelle in Dammendorf, das barocke Kloster Neuzelle und kleine Dörfer mit Fachwerkkirchen. Der Mühlenwanderweg kann in fünf Etappen aufgeteilt werden.