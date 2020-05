Ein Paradies für Zugvögel-Liebhaber: Neben etwa 20 Storchenpaaren zieht es jedes Jahr zehntausende Kraniche ins Storchendorf Linum.

Jährlich brüten rund 15 Storchenpaare in Linum, einem Straßendorf am alten Postweg von Berlin nach Hamburg.

Das zweitgrößte Storchendorf Brandenburgs liegt nordwestlich von Berlin unweit von Fehrbellin im Ruppiner Land. Linum liegt eingebettet in die wunderschöne Moorlandschaft des Oberen Rhinluchs mit unzähligen Fischteichen und seinen Wiesenniederungen. Die Fischteiche entstanden durch das Torfstechen, mit dem sich die Linumer in früheren Jahren ihren Lebensunterhalt verdienten. Heute werden die Teiche zum Teil zur Karpfen- und Forellenzucht genutzt. Bootsfahrten durch die Teichlandschaft sind möglich. Dabei kann man zahlreiche Schmetterlinge und mit etwas Glückauch Biber sehen.

© dpa

Informationszentrum Storchenschmiede

Bis zu 20 Storchenpaare nisten jedes Jahr in Linum, Anfang August findet das Storchenfest statt. Der Naturschutzbund NABU unterhält in der Storchenschmiede ein Informationszentrum mit Ausstellung zur Lebensweise der Störche. Des Weiteren werden Exkursionen und Führungen angeboten. Hinter der Schmiede gibt es einen Ökogarten, die darin angebauten Produkte bekommt man im NABU-Laden. Nicht nur Störche, auch zahlreiche Kraniche und Wildgänse sind in der näheren Umgebung von Linum zu beobachten. Besonders im Oktober und November, vor der Reise in den Süden, sind hier bis zu 50.000 Vögel versammelt.