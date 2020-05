Burg Rabenstein liegt in der schönen Landschaft des Flämings und gehört zu den am besten erhaltenen Mittelalter-Burgen Brandenburgs.

Burg Rabenstein im Hohen Fläming südwestlich von Berlin gehört zu den besterhaltenen Burgen in Brandenburg. Die restaurierte hochmittelalterliche Burganlage besteht aus Kapelle, Rittersaal, Folterkammer, Scheune, Backhaus, Torhaus, Aborterker und einem 24 Meter hohen Bergfried.

Die im 13. Jahrhundert erstmals erwähnte und aus Granitquadern und Felsensteinen erbaute Burg ist ein wahres Kleinod im Burgendreieck des Hohen Fläming. Die Burg steht auf dem "Steilen Hagen", der immerhin 150 Meter hoch ist. Klettert man dazu noch auf den Bergfried, kann man die wunderschöne Aussicht über die Baumwipfel hinweg in die Umgebung genießen.

Ritterspiele auf Burg Rabenstein

Vor der wunderbaren Kulisse der Burg finden jedes Jahr große Feste statt, am bekanntesten ist das alljährliche Mittelalterspektakel an den Ostertagen mit Ritterspielen, Markt und Musik. In unmittelbarer Nähe der Burg gibt es eine Falknerei, die gelegentlich Flugvorführungen mit den Raubvögeln zeigt. Wer etwas länger bleiben möchte, kann auch auf Burg Rabenstein übernachten.