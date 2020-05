Mellensee

Wem baden zu langweilig wird, kann am Mellensee auf Hydrobike oder Draisine umsteigen.

Der Mellensee liegt südwestlich von Berlin in der Region Fläming unweit des Ortes Zossen. Der etwa 3 Kilometer lange und einen Kilometer breite Mellensee ist über Kanäle mit dem südöstlich gelegenen Großen Wünsdorfer See und dem Wolziger See im Dahme-Seen-Gebiet verbunden. Über den Nottekanal und die Dahme gelangt man bis nach Berlin.

Mellensee: "Dorf der Fischer" Der am nördlichen Seeufer liegende gleichnamige Ort trägt den Beinamen "Dorf der Fischer". Im Süden liegt Klausdorf, einst namensgebend für den See, der bis ins 17. Jahrhundert noch Clausdorffischer See hieß. Das Ostufer ist unbebaut. Des Weiteren zeugen einige Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende von der Vergangenheit der Ziegelsteinfabrikation am Mellensee.

Baden, Hydrobike und Draisine Baden kann man in den Strandbädern Mellensee und Klausdorf, letzteres hat sogar eine Wasserrutsche und einen Bootsverleih. Außerdem kann man auf dem Mellensee Hydrobike fahren. Da der Mellensee an der Draisinenstrecke Zossen-Jüterbog liegt, ist er auch ein guter Ausgangspunkt für einen Abstecher in den Hohen und Niederen Fläming.

Anreise: Der Mellensee liegt südwestlich von Berlin. Orte am See sind Mellensee und Klausdorf. Zossen liegt in unmittelbarer Nähe.



Mit der Bahn: Die Regionalbahnlinien RE5 und RE7 halten in Zossen.



Mit dem Auto: Der Mellensee ist am besten über die B96 zu erreichen.

