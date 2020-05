Der zweitgrößte See des Naturparks Nuthe-Nieplitz ist durch seinen flachen Einstieg vor allem bei Familien und Windsurfern beliebt.

Grundschüler der 5. Klasse aus Wildenbruch werden am Seddiner See von dem pensionierten Lehrer und Angler-Ausbilder Heinz Bohlmann mit dem Angeln vertraut gemacht.

Badestelle bei Kähnsdorf am Großen Seddiner See.

Der Große Seddiner See liegt umgeben von Wald, Wiesen und Feldern wenige Kilometer südlich von Potsdam. Am Ufer des Sees gibt es mehrere Sandstrände, von denen der größte bei Kähnsdorf im Osten liegt.

Familienfreundliches Baden in Kähnsdorf

Der mit 218 Hektar zweitgrößte See im Naturpark Nuthe-Nieplitz wurde durch die Eiszeit geformt. Schon in den 1920er Jahren war er durch sein klares Wasser, die schilfbewachsenen Ufer und Sandstrände ein beliebtes Naherholungsziel für Großstädter. Der flache Einstieg macht die Badestelle am Strand in Kähnsdorf familienfreundlich und auch für Surfanfänger attraktiv. Motorboote sind auf dem Seddiner See nicht erlaubt.