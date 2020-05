Wandern im Schlaubetal

Dichter Wald, glasklare Seen und jede Menge Mühlen: Der Naturpark Schlaubetal bietet zahlreiche Wanderungen, um die einzigartige Gegend zu Fuß zu erkunden.

Drei Mädchen angeln auf einem Steg am Großen Müllroser See.

Schlaubetal-Wanderweg

Der Schlaubetal-Wanderweg führt einmal durch das gesamte Schlaubetal. Startpunkt ist Müllrose. Von dort führt die Strecke durch schattige Wälder und am Großen Müllroser See vorbei zur Ragower Mühle, zum Kupferhammer, zum Hammersee und zum Forsthaus Siehdichum. Bremsdorfer Mühle und Kiesenwitzer Mühle sind weitere Stationen. Ziel des Wanderwegs ist der Wirchendorfer See mit Schlaubemühle und Naturlehrpfad. Südlich vom See, etwas im Wald versteckt, befindet sich die Quelle der Schlaube.

Start: Freibad am Großen Müllroser See

Länge: 25 Kilometer