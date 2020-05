Das Schlaubetal ist eines der schönsten Bachtäler Brandenburgs. Der Artenreichtum des Naturparks ist unübertroffen.

Drei Mädchen angeln auf einem Steg am Großen Müllroser See. Er liegt im Naturpark Schlaubetal.

Tiefe Schluchten und Moore im Naturpark Schlaubetal

Die Schlaube durchfließt auf ihrem 20 Kilometer langen Weg tiefe Schluchten, Wiesen, Wälder und Moore bis sie in den Müllroser See gelangt. Sie prägt die Landschaft des Naturparks entscheidend. Der Park ist ein Naturparadies mit riesiger Artenvielfalt. Drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten, die in Brandenburg heimisch sind, finden sich hier. Einige von ihnen kommen nur in diesem Naturpark vor.