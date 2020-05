Die Kleinstadt im Fläming gibt dem guten Spargel der Region den Beinamen. Einmal im Jahr feiert Beelitz das Gemüse mit einem großen Fest.

Spargelweg von Potsdam nach Beelitz

Wanderer finden in Beelitz natürlich einen "Spargelweg", der auf etwa 24 Kilometern vom Potsdamer Hauptbahnhof bis nach Beelitz führt. Vorbei am Seddiner See und dem Spargelmuseum in Schlunkendorf läuft man durch Waldgebiete und wiedergewonnenes Land für Flora und Fauna. Sehenswert an der Route sind auch das Oldtimermuseum in Bergholz sowie ein schöner Dorfkern und ein Gutshaus in Langerwisch und Alt-Langerwisch.