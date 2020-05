Der Spree-Radweg führt von den Spreequellen in der sächsischen Oberlausitz bis an den Rand der deutschen Hauptstadt. Startpunkt in Brandenburg ist Spremberg, Ziel Erkner.

410 Kilometer legt die Spree von der Quelle in Eibau in Sachsen aus zurück, erst munter Hügel hinabplätschernd, dann immer gemächlicher, bis sie bei Spandau in die Havel mündet. Der Spreeradweg beginnt an der Spreequelle in Eibau und endet in Erkner an der südöstlichen Stadtgrenze von Berlin. Eilige radeln die gesamte Strecke in fünf Tagen.