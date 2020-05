Die kleine Radtour rund um den Schwielowsee bei Potsdam folgt den Spuren von Theodor Fontane und Albert Einstein - und das fast immer am Wasser entlang.

Wie es im Havelland oft der Fall ist, wandelt man auch bei dieser Radtour rund um den Schwielowsee auf den Spuren von Fontane und Einstein. Der Radweg führt größtenteils direkt am Ufer des Sees entlang, macht aber auch kleine Abstecher in die Umgebung.

Sehenswürdigkeiten am Schwielowsee

Der Rundweg führt durch eine urwüchsige Wald- und Seelandschaft, vorbei an Schlössern und Gärten und malerischen Ortschaften. In Caputh sind das "Einsteinhaus" und das Barockschloss einen Besuch wert. In Ferch wartet das Museum der Havelländischen Malerkolinie, in Petzow der bekannte Schlosspark mit seinem Fruchterlebnisgarten und in Geltow das kleine Handwebereimuseum.