Potsdam - Park Sanssouci (Tour)

"Begegnungen mit Friedrich II." heißt diese Tour durch den Schlosspark Sanssouci.

Die Orangerie in Sanssouci.

Blick auf das Orangerieschloss (auch Neue Orangerie genannt) im herbstlichen Park Sanssouci in Potsdam.

Schloss Sanssouci - Sommerschloss von Friedrich II. dessen Bau er 1745 seinem Architekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff in Auftrag gab. Blick über die grosse Fontäne zur Haupttreppe, die von den Weinbergterrassen flankiert wird.

Dunkle Wolken dräuen über dem Schloss Sanssouci in Potsdam.

Rund 250 Jahre lang war Potsdam neben Berlin die zweite Residenzstadt der Hohenzollern. Vor allem ein Name aus dieser Herrscherfamilie ist mit der Stadt verbunden: Friedrich II., »der Große«. Mit dem Park Sanssouci hat er der Nachwelt ein Ensemble von Gärten und Schlossbauten hinterlassen, das entzückt und beeindruckt.

Schloss Sanssouci

Fahren Sie mit dem Bus 695, der »Schlösserlinie«, bis zur Haltestelle Schloss Sanssouci. Eine breite Treppe führt Sie zum Schloss Sanssouci. Gleich links, unweit der Stirnseite des Schlosses, befindet sich das Grab des Königs (1). Hier, auf der obersten Stufe der Weinbergterrassen vor der Südseite des Schlosses, gibt es die schönsten Ausblicke hinunter auf die Terrassenanlage mit der großen Fontäne.



Sehen Sie sich das Schloss (2) von allen Seiten an. Der Eingang für Schlossbesichtigungen ist auf der nördlichen Seite. Schloss Sanssouci war ganz auf die persönlichen Bedürfnisse des Königs Friedrich II. zugeschnitten. Es blieb fast 40 Jahre sein bevorzugter Aufenthaltsort, hier fanden die berühmten Tafelrunden statt, hier erklangen die Flötenkonzerte und hier starb er auch.



Die in der Zeit nach Friedrich II. entstandenen Flügelbauten beherbergen Hofdamenwohnungen und eine Schlossküche. Beide können in der Saison besichtigt werden.