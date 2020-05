Strausberg: Spaziergang am Straussee (Tour 5 km)

Der Weg entlang der Uferpromenade des Straussees ist nicht nur bestens geeignet für einen geruhsamen Spaziergang, sondern er bietet auch Mobilitätsbehinderten Möglichkeiten der Erholung.

Route der Tour 6

Vom S-Bahnhof Strausberg Stadt ist es nur ein kurzer Weg zur Anlegestelle der elektrisch betriebenen Fähre über den Straussee. Die Überfahrt ist auch für Rollstuhlfahrer problemlos möglich.



Nach der Überfahrt führt der Weg vorbei an Ruheplätzen mit idyllischen Ausblicken auf den See zu dessen Südspitze und weiter zurück zur Fähre, vorbei am Strandbad mit dessen denkmalgeschützten Bauten. Ein anschließender Rundgang durch die Strausberger Altstadt rundet die Tour ab.