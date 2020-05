Strausberg: Drei-Seen-Wanderung (Tour 13 km)

Die seenreiche Landschaft rund um Strausberg lässt sich gut zu Fuß erkunden: Die Wanderung führt entlang des Straussees, Fängersees und Bötzsees.

Route der Tour 2

Vom S-Bahnhof Strausberg Stadt aus gehen wir an der Stadtmauer zur Anlegestelle der Fähre über den Straussee.



Auf der anderen Seite führt die Markierung »gelber Strich« durch dichten Wald zur Wesendahler Mühle. Weiter am Ufer des Fängersees entlang – der Markierung »blauer Strich« folgend – gelangen wir zur Spitzmühle.



Ab hier ist es die Markierung »grüner Punkt«, die am Ufer des Bötzsees entlang, an Badestellen vorbei, zur Siedlung Postbruch führt. Von hier gelangen wir zur Haltestelle Schlagmühle der Strausberger Straßenbahn. Sie bringt uns zurück zum S-Bahnhof Strausberg oder ins Stadtzentrum.