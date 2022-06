Urban Gardening

Jetzt wird überall gepflanzt. Selbst derjenige, der keinen eigenen Garten hat, kann sich an der Begrünung der Hauptstadt beteiligen oder sich selbst mit Grünzeug versorgen.

Auf jedem Balkon, jeder Fensterbank und jedem Beet sprießt es in der Hauptstadt, aber seit einiger Zeit bauen Hobbygärtner in Eigenregie öffentliche Plätze und Ecken zu Blumen- und Gemüsebeeten aus. Das sogenannte Guerilla Gardening ist eine Reaktion auf immer weniger Grün in der Stadt, steigende Luftverschmutzung und lange Lieferwege für frisches Gemüse.