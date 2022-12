Gründächer und Dachgärten

Um dieser wachsenden Bedeutung Rechnung zu tragen, fördert die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz die Begrünung von Dächern mit dem Programm GründachPLUS . Davon profitieren sollen vor allem Quartiere, in denen es nur wenig Stadtgrün gibt, wo sich die Hitze im Sommer staut und wo die Luftqualität schlechter ist als an anderen Orten in Berlin. Gründächer sollen außerdem dort gefördert werden, wo sie für die Rückhaltung von Regenwasser und die Entlastung der Kanalisation wichtig sind. Antragsberechtigt sind neben Grundeigentümer:innen auch Verfügungsberechtigte wie z.B. Vereine, Seniorenheime, Interessengruppen, Initiativen und Begegnungsstätten. Neubauten sind von der Förderung ausgeschlossen.