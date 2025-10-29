Gnade zum Fest: Berlin lässt Häftlinge vorzeitig frei

Es gibt eine Reihe weiterer Voraussetzungen, damit jemand früher freikommt: Dazu zählt, dass nur Gefangene infrage kommen, die in der Haft nicht negativ aufgefallen sind und keine langjährige Haftstrafe verbüßen mussten. Außerdem muss gesichert sein, dass sie ein Dach über dem Kopf haben - und selbst einverstanden sind.