«Kai Wegner vor Ort» im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel

Kai Wegner

Berlinerinnen und Berliner diskutieren mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin: Die Reihe «Kai Wegner vor Ort» macht Station im Bezirk Pankow.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in der Berliner Allee statt.

Online-Anmeldung bis 26. November möglich

Interessierte können sich bis Mittwoch, den 26. November 2025 online für «Kai Wegner vor Ort» anmelden. Im Fokus stehen die Themen Bildungs-, Mobilitäts- und Stadtentwicklungspolitik.

Regierender besucht alle Bezirke

Der Regierende Bürgermeister besucht im Rahmen der Dialogreihe „Kai Wegner vor Ort“ alle Berliner Bezirke, um mit den Berlinerinnen und Berlinern ins Gespräch zu kommen.

Autor:in: BerlinOnline
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 28. Oktober 2025
Letzte Aktualisierung: 28. Oktober 2025

