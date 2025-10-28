«Kai Wegner vor Ort» im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel

© dpa
Umfangreiche Sperrungen am Dreieck Funkturm
Im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke wird zunächst eine andere Brücke abgerissen. Das führt übers Wochenende zu Umleitungen und Sperrungen rund ums Dreieck Funkturm. mehr
© Hans-Christian Plambeck
Berlinerinnen und Berliner diskutieren mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin: Die Reihe «Kai Wegner vor Ort» macht Station im Bezirk Pankow.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in der Berliner Allee statt.
Interessierte können sich bis Mittwoch, den 26. November 2025 online für «Kai Wegner vor Ort» anmelden. Im Fokus stehen die Themen Bildungs-, Mobilitäts- und Stadtentwicklungspolitik.
Der Regierende Bürgermeister besucht im Rahmen der Dialogreihe „Kai Wegner vor Ort“ alle Berliner Bezirke, um mit den Berlinerinnen und Berlinern ins Gespräch zu kommen.