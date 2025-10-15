25 Jahre Städtepartnerschaft: Wegner besucht Windhoek

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Begegnung mit Windhoeks Bürgermeisterin Ndeshihafela Larandja, der Besuch einer Schule und eine Rede Wegners vor Studentinnen und Studenten der University of Namibia. Wegner nimmt auch an der Weltpremiere des Musiktheaters «People of Song» teil, das von Künstlerinnen und Künstlern beider Länder vereint aufgeführt und im November auch im Humboldt Forum Berlin zu sehen sein wird.