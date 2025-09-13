Tag des offenen Denkmals am Wochenende: Rund 350 Denkmale entdecken

Auch in der ehemaligen Abhörstation Teufelsberg und in der Wilmersdorfer Moschee sind Führungen geplant. Laut Landesdenkmalamt stehen in Berlin am Samstag und am Sonntag über 350 Denkmale offen - rund 900 Veranstaltungen sind geplant. Eine Übersicht findet sich auf einer Karte im Internet. Kurzentschlossene sollten jedoch vorher schauen, ob eine Anmeldung erforderlich ist. Einige Angebote sind nämlich bereits ausgebucht.