Bericht veröffentlicht: Immobilienmarkt wieder im Aufwind

Wohnhäuser in Prenzlauer Berg

Mietshäuser in unterschiedlichen Farben reihen sich in Prenzlauer Berg aneinander.

© dpa

Für eine Eigentumswohnung in Berlin haben Käuferinnen und Käufer im vergangenen Jahr im Schnitt 5.251 Euro pro Quadratmeter bezahlt.

Das war ein Prozent weniger als im Jahr davor, wie aus dem Jahresbericht des Berliner Gutachter-Ausschusses hervorgeht. Doppelhaushälften waren demnach mit 3.583 Euro pro Quadratmeter etwas günstiger. Auch hier ging der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück. 

Höchster Kaufpreis für Wohnung in Charlottenburg

Der höchste Kaufpreis für eine Eigentumswohnung lag im vergangenen Jahr bei rund 8,3 Millionen Euro. Es handelte sich dabei um eine Wohnung in Charlottenburg. Der Quadratmeterpreis lag dabei bei rund 22.000 Euro. 

Kaufpreise stabil, Kredite weiterhin teuer

Im laufenden Jahr zeichne sich bisher noch kein wesentlicher Preisanstieg ab, betonen die Autorinnen und Autoren. Deutlich günstiger dürfte es allerdings nicht werden. «Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen für den Berliner Immobilienmarkt auch im Jahr 2025 bisher nur unwesentlich verändert», hieß es. Kredite seien nach wie vor sehr teuer, ebenso blieben die hohen Baukosten ein Problem.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senats­verwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Veröffentlichung: 11. August 2025
Letzte Aktualisierung: 11. August 2025

Weitere Meldungen