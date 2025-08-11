Bericht veröffentlicht: Immobilienmarkt wieder im Aufwind

Im laufenden Jahr zeichne sich bisher noch kein wesentlicher Preisanstieg ab, betonen die Autorinnen und Autoren. Deutlich günstiger dürfte es allerdings nicht werden. «Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen für den Berliner Immobilienmarkt auch im Jahr 2025 bisher nur unwesentlich verändert», hieß es. Kredite seien nach wie vor sehr teuer, ebenso blieben die hohen Baukosten ein Problem.