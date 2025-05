Start der Badesaison: Gute Wasserqualität an allen Badestellen

Die Badesaison geht vom 15. Mai bis 15. September. In dieser Zeit untersucht das Lageso im Zweiwochentakt Wasserproben der Badestellen auf mögliche Keimbelastung. Auch das Auftreten von Algen, insbesondere giftiger Blaualgen, werde überwacht. Auf der Website des Lageso wird laufend über die Qualität informiert. Dort finden sich auch weitere Informationen, etwa zur Wassertemperatur und Sichttiefe. Nicht gebadet werden darf unter anderem in der Spree, den Kanälen, in Teilen der Havel sowie in Häfen, an Brücken, Schleusen, Schiffsanlegern und an Fähren.